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В Госдуме рассказали, когда россияне получат новые выплаты

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В Госдуме рассказали, когда россияне получат новые выплаты

Москва, 27 июля. Депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев считает, что власти России проявили дальновидность, приняв решение оказать финансовую поддержку наиболее пострадавшим категориям граждан на фоне кризиса в условиях пандемии коронавируса.

Идею властей США обеспечить граждан фиксированной суммой денег можно рассматривать как частный случай безусловного базового дохода, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия».

Депутат Госдумы подчеркнул, что вопрос безусловного дохода впервые ставился в Швейцарии. Там, по его словам, «огромный профицит бюджета, и несколько лет назад даже был проведен референдум».

«Швейцарские граждане сами отказались от таких денег, посчитав, что это снизит конкурентоспособность экономики и трудовых ресурсов, а также станет приманкой для «паразитов», которые попытаются попасть в Швейцарию ради этого безусловного дохода. Поэтому зрелость швейцарского общества оказалась очень высокой», — сказал депутат.

В Госдуме рассказали, когда россияне получат новые выплаты

Он пояснил, что такие выплаты могут быть осуществлены в тех странах, которые можно отнести в небольших, компактных и высокодоходных. Опыт США с денежными выплатами стали обсуждать в РФ. Гутенев прокомментировал подход «вертолетных денег». Собеседник издания уверен, что российские власти с самого начала пандемии начали придерживаться правильной стратегии.

«Мы поддержали именно те отрасли, которые наиболее пострадали от пандемии — это и малый бизнес, и туризм, и авиасообщение, и так далее», — указал Владимир Гутенев.

Депутат рассказал, когда россияне получат новые выплаты из-за коронавируса. По его словам, «основные траты бюджета будут происходить именно во втором полугодии, грядущей осенью».

«Потому что сейчас уже в полной мере ясен масштаб проблем в той или иной отрасли. <...> Грамотно разобравшись в ситуации, мы сумели сохранить задел, необходимый для спокойного устранения всех последствий», — резюмировал собеседник.

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