Sohu назвало российский С-500 «Прометей» самым мощным в мире

Москва, 27 июля. Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» продолжает будоражить умы китайских аналитиков. На этот раз эксперты издания Sohu прямо заявили, что этот российский ЗРК является самым мощным в мире.

Специалисты подчеркнули, что С-500 станет ключевой частью в оборонительной системе России. ЗРК способен не только сбивать межконтинентальные баллистические ракеты. Комплекс может уничтожать сверхзвуковые цели, которые летят на высоте в несколько сотен километров от Земли.

Более того, эксперты уверены, что потенциал С-500 настолько огромен, что он сможет справляться даже с летающими аппаратами, которые только появятся через 10 лет. Никакие якобы аналоги, созданные государствами-участниками НАТО, не смогут превзойти российскую разработку.

Напомним, что ранее китайские аналитики отмечали способность ЗРК сбить одновременно до 10 ракет, которые летят со скоростью 18 000-25 000 километров в час. В зону действия С-500 могут попадать цели на высоте до 200 километров.