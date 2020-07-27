Египетский президент заявил, что нужно пресечь иностранное вмешательство в Ливии

Каир, 27 июля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала ибн Фархана Аль Сауда в присутствии министра внешнеполитического ведомства Египта Самеха Шукри и посла саудитов в Каире Усамы ибн Ахмада Нукали, передает издание Al Saaa 24.

На встрече состоялся обмен мнениями по различным аспектам двусторонних отношений, а также консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес на региональной арене. Особенно волновала собравшихся ситуация в Ливии, Йемене, Сирии и Ираке. Было решено, что путь политического урегулирования является основой для решения обсуждаемых проблем.

Ас-Сиси рассказал о египетской позиции в отношении ливийского вопроса. Он заявил о стремлении стабилизировать нынешнюю ситуацию, подорвать иноземное вмешательство и желании бороться против насилия и террористических группировок. Меры направлены на восстановление безопасности и стабильности в Ливии, чтобы она не превратилась в базу для терроризма, которая станет угрозой региональной безопасности и безопасности африканского континента.

Президент Египта подтвердил, что солидарность и единство Лиги арабских государств (ЛАГ), согласованность позиций являются одними из наиболее эффективных способов предотвращения внешних угроз для арабского мира в целом.