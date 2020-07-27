Валуев рассказал, о чем разговаривал с первым главой ДНР Захарченко

Санкт-Петербург, 27 июля. Бывший боксер, а ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев перечислил темы, которые были подняты при общении с экс-главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко.

Валуев рассказал в интервью Новостному агентству «Харьков», что рад был знакомству с Захарченко. Во время частной встречи они говорили о многом — об истории, людях, родине. Российский парламентарий указал, что у него остались только положительные эмоции от разговора с Захарченко.

Он с сожалением отметил, что Донбасс стал для Украины разменной монетой, которой она машет при любом удобном случае, а страдают от взбалмошного поведения Киева обычные люди.

«Люди гибнут постоянно. В результате того, что сделала Украина до сегодняшнего дня, люди в Донбассе заняли непримиримую позицию по отношению к мысли о возвращении обратно в государство Украина. Об этом мы и говорили с Александром Захарченко», — сказал Валуев.

Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта 31 августа 2018 года. Он был похоронен с воинскими почестями на Аллее героев кладбища «Донецкое море». Покойный лидер ДНР пользовался большим авторитетом как в республике, так и далеко за ее пределами.