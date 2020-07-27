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Пользователи уличили Instagram в скрытой слежке с помощью камеры

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Пользователи уличили Instagram в скрытой слежке с помощью камеры

Москва, 27 июля. Instagram скрытно активирует фронтальную камеру, заметили пользователи социальной сети.

Сообщается, что владельцы iPhone с бета-версией iOS 14 первыми заподозрили странную активность приложения. Они узнали о нежелательных действиях благодаря версии ПО, которая содержит функцию оповещения о работающих камере и микрофоне. По словам пользователей, индикатор загорался, даже если они просто пролистывали ленту снимков.

Представители компании объяснили нежелательные действия ошибкой в приложении и заверили, что уже исправляют недочеты.

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Источник: The Verge
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