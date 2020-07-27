Названы плюсы и минусы трех самых популярных поз для сна

Москва, 27 июля. Сон очень полезен для человека, ведь в это время организм отдыхает, оздоравливается и готовится к будущим свершениям.

В Интернете есть много информации о том, как нужно правильно спать, делать и чего не делать перед сном. Специалисты решили рассмотреть три самые популярные позы для сна и раскрыть их плюсы и минусы.

По информации исследователей из США, на спине привыкли спать только 10% людей. В этой позе отдыхает позвоночник, улучшается кровообращение в шее, снижая боль в этой области. Отдых на спине положительно сказывается на работе пищеварения, особенно, если был поздний ужин. Тем не менее сон на спине опасен храпом и для страдающих апноэ, поскольку в такой позе можно столкнуться с перекрытием дыхательных путей.

Специалисты Университета Стони-Брук провели любопытное исследование в 2015 году, показавшее, что сон на боку способствует очистке головного мозга от отходов. Это помогает уменьшить риск потери когнитивных способностей. Также такое положение во сне стимулирует очищение дыхательных путей и кровообращение. Но для сна на боку нужна подходящая подушка, поскольку в ином случае можно столкнуться с болью в шейном отделе позвоночника.

Оказывается, самой редкой позицией во сне является отдых на животе. Однако такое положение благотворно сказывается на состоянии людей с апноэ. Полезен сон на животе и тем, кто страдает от проблем с пищеварением. Минус такой позы — давление на суставы и возможные боли в шее.