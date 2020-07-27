«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Москва, 27 июля. Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск нового универсала Lada Largus Cross в комплектации Quest. Отмечается, что автомобиль будет оснащен эргономическими передними сидениями и модернизированными колесными дисками. Об этом рассказали представители компании.

В сообщении говорится, что наружные зеркала будут иметь черный корпус и специальный шильдик с названием транспортного средства. Кроме того, в новой модели будет существенно улучшена шумоизоляция. Что касается стоимости новинки, то данной информации пока нет.

Напомним, что ранее «АвтоВАЗ» продемонстрировал прототип модели Lada Largus Facelift в топовой версии. В настоящее время авто проходит тестирование в Тольятти. Подчеркивается, что эта модификация отечественной легковушки уже подверглась значительным изменениям.