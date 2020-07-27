Депутат Госдумы Валуев сравнил зоозащитников с гомосексуалистами

Санкт-Петербург, 27 июля. Активная пропагандистская кампания зоозащитников, требующая жесткого законодательного регулирования обращения человека с животным и преследующая цель исключения животных из индустрии человеческого потребления, подрывает общественный консенсус и ведет к расколу внутри российского общества. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

«Во всем должен быть паритет мнений. Это как с людьми нетрадиционной сексуальной ориентацией. Мы видим, как в той самой «просвещенной» Европе сегодня сексуальное меньшинство умудрилось диктовать свои правила большинству. Причем настолько радикально и настолько яростно, что это вырывается в серьезные конфликты, серьезное уголовное преследование тех, кто не следует в этом фарватере. Я предполагаю, что если мы допустим подобное, то мы будем наблюдать конфликт в обществе», — заявил Николай Валуев в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Люди и звери. Как исключить живодерство и нападения животных на людей».

По словам депутата, сталкиваясь с зоозащитниками, например, в вопросах регулирования охоты, он встречает радикально настроенных людей.

«Мы часть говорим о дискриминации. И в случае ограничения охоты это будет чистой воды дискриминация определенной части населения», — считает Николай Валуев.

По мнению депутата, необходимо всегда оставлять возможность добровольного выбора человека.