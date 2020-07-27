Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

Сухум, 27 июля. Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Ранее стало известно, что выездная инспекция российского надзорного ведомства проведет в Абхазии мониторинг состояния туристической инфраструктуры.

«Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают», — заявил руководитель противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» города Сочи Евгений Манин.

Специалист добавил, что эпидемиологическая обстановка в республике является благополучной и отметил профессиональный уровень работы местной лаборатории, в которой проводятся исследования по выявлению возбудителя COVID-19.

«Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику», — подчеркнул сотрудник Роспотребнадзора.

По последним данным, в Абхазии выявлено 55 случаев коронавирусной инфекции, 37 пациентов уже выздоровели, двое скончались.

Официальный Сухум продлил действие ограничительных мер, в том числе закрытие границ, до 28 июля.