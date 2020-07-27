Киев возьмет под «электронный контроль» трудовую и личную жизнь украинцев

Правительство Украины признало целесообразными основные пункты нового законопроекта, предусматривающего полную отмену бумажных трудовых книжек для граждан. В ближайшее время около 15 миллионов украинцев станут обладателями специальной карточки, где будут содержаться данные не только о месте работы реципиента, но и сведения о перемещении. Независимые эксперты, в том числе западные, уже подвергли новый документ резкой критике. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Идея создать так называемую «Единую электронную базу данных трудящихся» принадлежит представителям Министерства социальной политики Украины. Именно оно не так давно предложило оцифровать трудовые книжки граждан и внести сведения об их деятельности в общий реестр. Он будет содержать как обычные паспортные данные человека, так и информацию о его «активных действиях на территории Украины и за рубежом».

«В документе нет ничего удивительного: власть должна избавить граждан от пережитков прошлого — традиционных трудовых книжек, — говорится в пояснительной записке к представленному в Верховную раду законопроекту, имеющему кодовый номер 3626. — В свою очередь, та же власть получит исчерпывающую информацию о том, кто, где и когда законно или незаконно работал на Украине или за ее пределами».

Как заявила глава профильного комитета Рады Галина Третьякова, нововведение позволит не допустить незаконного использования труда украинцев. Ее мнение разделил и заместитель руководителя Федерации профсоюзов Украины Богдан Оверковский.

«Похожий проект закона рассматривался еще при [бывшем премьер-министре Владимире] Гройсмане, — сказал он. — Но тогда в Раду он так и не попал. Сейчас есть все шансы изменить обстановку в пользу работника».

Определенные шансы есть. Например, упомянутое нововведение позволит властям уменьшить затраты на бумажный документооборот, а также автоматически вносить в карточку судебные решения о восстановлении в должности, увольнении и штрафах. Тем не менее в тот же «электронный карточный реестр» наверняка будут внесены сведения о семейном положении и миграции гражданина.

«Отныне государство оставляет за собой право следить за каждым из пяти миллионов украинских гастарбайтеров, пытающихся даже в условиях болезни (речь идет о коронавирусе COVID-19. — Прим. ФАН) искать работу за пределами родины, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН юрист Виктор Барчук. — Нет никаких сомнений, что, выдав вместо традиционной трудовой книжки маленькую пластиковую карточку, Киев попросту возьмет под «электронный контроль» жизнь каждого своего гражданина».

Это мнение разделяют и независимые обозреватели.

«Лично я не понимаю, зачем Украине, находящейся в состоянии глубочайшего политического и экономического кризиса, именно сейчас понадобилась программа «преобразования» документов о трудоустройстве, — заявил европейский наблюдатель Александр Митц. — Не проще ли выделить миллиарды гривен, предназначающиеся для замены классических трудовых книжек, на создание новых рабочих мест?»

Этот вопрос может остаться риторическим.

«Сохранность [нового] реестра — тема национальной безопасности: он может содержать данные на большую часть населения страны», — резюмировал в комментарии журналистам в Киеве адвокат Ростислав Кравец.

Впрочем, в данном контексте стоит упомянуть о позиции более чем 150 тысяч граждан Украины, категорически отказавшихся менять свой внутренний государственный паспорт на пластиковую карточку.

«Я сжег кусочек пластика, в который теперь превратился мой гражданский документ, — говорит общественный активист Юрий Ц. — То же самое произойдет и с моей новой трудовой книжкой».

Пилотный проект документа 3626 уже стартовал в ряде регионов. Но менять традиционный многостраничный блокнот, каковым сейчас является трудовая книжка абсолютного большинства украинцев, на «кусочек пластика» готовы лишь единицы.