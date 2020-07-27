Террористы, COVID-19, горы мусора и другие причины не ехать на отдых в Турцию в этом году

В связи с возобновлением с 1-го августа текущего года авиасообщения с несколькими государствами, российские туристы смогут провести свои отпуск за рубежом. Многие захотят посетить Турцию, однако отдых в этой стране может оказаться довольно опасным, а вместо хороших впечатлений оставить негативный осадок и доставить массу хлопот.

Пандемия COVID-19

Несмотря на предстоящее возобновление авиаперелетов между Россией и Турцией, нашим соотечественникам не стоит забывать, что во всем мире по-прежнему сохраняется угроза заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). Все те же мигранты и сирийские наемники поспособствовали еще большему распространению опасной инфекции на турецкой территории.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Турции зафиксировано зараженных COVID-19 свыше 225 тысяч человек, число погибших в результате этого заболевания более 5500. Таким образом, страна находится на 5 месте в глобальном мировом рейтинге по количеству инфицированных новым коронавирусом.

При этом турецким властям так и не удалось справиться с пандемией и пройти пик заболеваемости, напротив, число выявленных случаев коронавируса продолжает расти. Примечательно, что Анкара приняла решение не проверять прибывающих в страну туристов на COVID-19 и не требовать справки о проведенном ранее тестировании. Такой подход может спровоцировать еще большее увеличение числа заболевших. Помимо этого, имеется шанс провести заграничный отпуск в изоляции, если рядом с вами в самолете находился инфицированный человек.

Несоответствие ожиданиям

Еще одной немаловажной причиной для отказа от поездки в отпуск в Турцию является несоответствие реалий, с которыми сталкиваются многие российские туристы, ожиданиям от запланированного отдыха. Здесь можно очень долго перечислять множество частных случаев, но по большей части все недовольства путешественников сводятся к плохому сервису, не отвечающему заявленному уровню отеля.

В условиях пандемии COVID-19 правила турецких гостиниц серьезно изменились, что также может расстроить многих россиян, рассчитывающих отдохнуть с максимальным комфортом. Так, теперь постояльцы будут лишены массовых развлечений: дискотек, вечерних шоу-программ и пенных вечеринок. Не будут работать и детские клубы, что очень сильно разочарует тех, кто приехал с семьей.

Отдельно хотелось бы затронуть нововведения, коснувшиеся обслуживания в турецких ресторанах. Так, гости уже не смогут самостоятельно класть еду со «шведского стола» себе на тарелки, об этом теперь придется просить официанта, стоя на определенном расстоянии от пищи.

В целом обслуживание в отелях Турции и состояние номеров и ранее вызывали недовольство у многих туристов. Теперь ситуация изменилась, и далеко не в положительную сторону. С учетом экономических проблем турецких властей на фоне пандемии, вряд ли, россиянам стоит рассчитывать на улучшение условий проживания и качества питания. А когда администрации гостиниц будут вынуждены отключить все кондиционеры, если подтвердится вероятность передачи вируса посредством системы вентиляции, то о комфортном отдыхе можно будет и вовсе забыть.

Антисанитария и мусор

Турецкие экологи констатируют, что их страна постепенно превращается в «мусорную свалку» Европы, так как непереработанные отходы заполонили не только крупные промышленные города, но и береговую линию. Морское побережье Турции сейчас представляет собой во многих местах весьма плачевное зрелище – повсюду разбросаны пластиковые бутылки.

Турецкая система сбора и переработки отходов попросту не справляется с этой проблемой. Это обусловлено и тем, что страна находится на втором месте после Германии по производству пластмасс, но не занимается в отличие от государства ЕС защитой окружающей среды. Помимо собственного мусора, Анкара еще и импортирует его из Италии, Великобритании и Германии.

Дошло до того, что на Средиземноморское побережье Турции ежедневно попадает свыше 30 кг пластика на километр. Даже в Стамбуле несколько дней назад были замечены груды мусора прямо во время проведения пятничного намаза в Айя-София. Местные жители выложили в Twitter фотографии разбросанных бутылок, пакетов и прочих отходов в самом центре города.

Temizlik imandan gelirdi ama Sultanahmet çevresini böyle bıraktılar!



Hepimiz abdeslitdiniz dimi.? pic.twitter.com/uFXeWM4WMY — TÜRK DÜNYASI TV????????Nur (@TD_TV_nur) July 24, 2020

Террористическая угроза и проблемы с безопасностью

Турция сейчас проводит достаточно агрессивную внешнюю политику, прежде всего в Ливии, Сирии и Восточном Средиземноморье. Ради собственных экономических и геополитических интересов в регионе Анкара не брезгует вести дела с членами запрещенных в России террористических группировок, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и прочими радикальными исламистскими группировками. Естественно, это не могло не сказаться на внутренней безопасности страны, которая в последние годы и так находилась на крайне низком уровне.

В СМИ неоднократно сообщалось об ухудшении криминогенной обстановки в Турции в последнее время. В этом нет ничего удивительного, ведь завербованные Анкарой сирийские наемники для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии перед переброской в североафриканскую страну проходят спецподготовку в лагерях на турецкой территории.

Кроме того, в Турции остро стоит проблема незаконной миграции. После начала боевых действий в Сирии потоки беженцев с Ближнего Востока потянулись через турецкую территорию в направлении государств Европы. Это наряду с возросшей террористической угрозой превращают даже недельный отдых в этой стране в довольно рискованное мероприятие не только для российских граждан, но и всех иностранцев.

За последние пять лет в Турции произошли десятки террористических атак, пострадали сотни людей, в том числе и туристы. Достаточно вспомнить только теракт в стамбульском аэропорту имени Ататюрка в конце июня 2016 года, когда погибли 45 человек, более двухсот получили ранения.

Помимо нападений джихадистов отдыхающим следует также опасаться многочисленных местных бандитов и грабителей. Только за минувшую неделю на известных турецких туристических курортах произошло несколько неприятных инцидентов. Так, например, в городе Кемер группа неизвестных с палками, ножами и камнями атаковала один из отелей. Накануне в курортном городе Мугла на туристку набросилась стая бродячих собак.

Трудности после возвращения в Россию

В том случае, если российские туристы все же отважатся совершить поездку в Турцию и благополучно вернутся на родину, то им еще потребуется провести тестирование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эту платную процедуру по возвращению из-за пределов России необходимо пройти в течение трех суток в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, в противном случае придется сидеть 14 календарных дней дома в режиме самоизоляции.

«На граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации регулярными воздушными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление авиасообщения, изоляция в течение 14 календарных дней распространяется независимо от эпидемиологической обстановки при выявлении у них положительного результата ПЦР теста на COVID-19 и при любом ухудшении состояния здоровья», — отметили в Едином консультационном центре Роспотребнадзора.

Российские работодатели, согласно данному постановлению, обязаны предупредить своих сотрудников о необходимости прохождения ПЦР-тестирования по прилету из-за рубежа в течение трех суток.

Напомним, с 1-го августа 2020 года в Российской Федерации будет возобновлено авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Ранее в посольстве России в Турции сообщили, что Анкара приняла решение не проверять иностранных туристов на COVID-19 и не требовать у прибывающих справки об отсутствии этого заболевания.

В эксклюзивном комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил, что в этом году в Турцию полетят лишь «уверенные в себе разносчики инфекции».

1 Организация запрещена на территории РФ.