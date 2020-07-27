Резник допустил эвтаназию животным, если их в течение двух лет не забирают из питомника

Санкт-Петербург, 27 июля. Депутат Государственной думы России Владислав Резник допустил усыпление находящихся в приюте животных, которым в течение двух лет не смогли найти дом. Такое заявление парламентарий сделал на конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению Резника, города не место для бродячих животных, их необходимо отлавливать и помещать в питомники, для функционирования которых необходимо активнее привлекать средства общественных фондов и частных лиц.

«Животных надо отлавливать и выпускать в естественную среду обитания, какой для них является дом человека», — считает член Государственной думы.

В питомниках, по мнению депутата, животным легче найти нового хозяина, но если в течение двух лет такого не найдется, собаку необходимо усыплять, чтобы не тратить большие средства на ее содержание.

«Содержать бродящих собак в питомнике надо сколько возможно, а после установленного срока, если они не будут подобраны людьми, нужно думать об эвтаназии. Например, в случае, если не хватает средств на ее содержание, и животное находится в питомнике более двух лет», — пояснил эксперт в эфире конференции на тему «Люди и звери. Как исключить живодерство и нападения животных на людей».

По словам депутата, эта практика не требует законодательного закрепления.

«С моей точки зрения, все не надо регулировать законом. Главное, изъять бродячих собак из городской среды и передать их в естественную среду обитания — в семьи», — пояснил Владислав Резник, рекомендовав сместить акцент внимания общества с проблемы наличия бродячих собак на проблему наличия владельцев животных, которые их выбрасывают их на улицу.