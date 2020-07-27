Зоозащитники не знают о смертельных случаях в России после нападения собак

Санкт-Петербург, 27 июля. Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева заявила, что ей неизвестно ни одного случая смерти потерпевшего после нападения на него собаки.

«В 2018-2019 годах в России не было ни одного летального исхода от покуса или нападения животных. Каждый год мы запрашиваем статистику по покусам животных в Росстате. Правда, они не делят животных на диких и домашних, не делят кошек и собак или собак и ежей. У них общая статистика, по которой ни в 2018, ни в 2019 годах не было ни одного летального исхода, связанного с травмой, полученной от животного», — отметила она.

По словам Дмитриевой, распространяемая в СМИ информация о случаях нападения животных со смертельным исходом не соответствует действительности и зоозащитники оспаривают такие новости через редакции СМИ.

В то же время гость студии, депутат Госдумы Николай Валуев поправил зоозащитницу, пояснив, что в статистику смертность от покусов не попадает, потому что фиксируются другие причины смерти человека, и привел несколько известных ему лично случаев, правда, из реалий 2020 года.

При этом, согласно данным Росстата, с 2000 по 2010 год в России вследствие нападения собак погиб 391 человек, данных за более поздний период нет, потому что такая статистика не ведется.