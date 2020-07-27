Вдова основателя Fox News рассказала о последних словах умирающему мужу

Вашингтон, 27 июля. Вдова основателя телеканала Fox News Роджера Эйлса Элизабет рассказала о своих последних словах умирающему мужу. Женщина знала об изменах мужа, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах, пишет Daily Mail.

Эйлс вынужден был уйти в отставку после секс-скандала, разгоревшегося летом 2016 года. По словам женщины, она знала по крайней мере об одном случае неверности супруга. Элизабет простила благоверного, о чем рассказала ему до смерти.

«Роджер, ты нам нужен. Пожалуйста вернись к нам. Я прощаю тебя», — сказала Элизабет.

По ее словам, супруг не смог ей ответить, но прослезился.

Женщина также раскритиковала отношение к мужу из-за сексуального скандала. По ее мнению, мир позабыл о таком чувстве, как сострадание.

Бывший председатель совета директоров, основатель Fox News Роджер Эйлс скончался на 78-м году жизни. Его не стало в мае 2017 года.

За год до смерти Эйлс ушел в отставку после секс-скандала. Несколько телеведущих обвинили мужчину в сексуальных домогательствах, среди них были популярные журналистки Гретчен Карлсон и Мегин Келли.