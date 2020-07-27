Марочко: Пока Киев не будет нести наказания, никакие перемирия работать не будут

Решением Минской контактной группы с полуночи 27 июля 2020 года стороны конфликта в Новороссии обязаны соблюдать режим полной тишины, распространяющийся в том числе на стрелковое оружие, а также действия разведгрупп и использование беспилотных летательных аппаратов.

Командование Донецкой и Луганской народных республик строго запретило защитникам Донбасса открывать огонь. Аналогичные указания были отданы и на противоположной стороне линии соприкосновения.

Мне пока не поступала информация о нарушении режима полного прекращения огня со стороны ВСУ. Я пытаюсь получить данные альтернативными способами, помимо официальных источников. Сегодня в своем Telegram-канале я обратился к подписчикам с просьбой присылать мне факты нарушения перемирия. Я оставил свои координаты во всех соцсетях. Пока у меня нет информации, никто из официальных источников также не заявлял о нарушениях — ни СЦКК, ни Народная Милиция.

Что касается дальнейшего развития событий, то у меня однозначное мнение по этому вопросу. Пока Киев не понесет заслуженное наказание за нарушение режима прекращения огня, пока Украину за противоправные действия не накажут страны-гаранты, обеспечивающие соблюдение Минских соглашений, никакие перемирия ВСУ соблюдать не будут.

Приблизительно такие же условия, касающиеся запрета открывать огонь, опубликованные начальником управления Народной Милиции, выдвигались практически в каждое перемирие, которое вступало в силу. Но, как все уже знают, ранее ни одно перемирие — «пасхальное», «урожайное», «хлебное», «школьное» и другие — не длилось долго, потому что Украина никогда не несла ответственности за то, что их военнослужащие нарушают режим прекращения огня.

Поэтому я думаю, что это перемирие ждет та же судьба, что и предыдущие. Безусловно, всегда есть надежда, и, может быть, я ошибаюсь. Очень хотелось бы в это верить, но, к сожалению, все факты говорят об обратном.

Заявления о том, что режим полного прекращения огня является нарушением прав военнослужащих, уже сделали и Дмитрий Ярош, и так называемый «военный эксперт» и «журналист» Юрий Бутусов. Они считают, что никто не сможет запретить участникам украинских военизированных формирований вести огонь.

Посмотрим. Пока, спустя чуть более 12 часов после того, как режим перемирия вступил в действие, о нарушениях информации нет. Но это не означает, что перемирие на самом деле не нарушается. Возможно, вскоре мне пришлют данные — видео и фотографии с ранее зафиксированными нарушениями.

То, что в адрес Народной Милиции Донецкой Народной Республики со стороны командования ВСУ были выдвинуты обвинения в нарушении перемирия — вполне ожидаемо. НМ ДНР обвинили в двух обстрелах — в полночь и в 9 утра. Это говорится для подстраховки с целью дискредитации НМ. На случай, если в Минске будут заданы неудобные вопросы, украинская сторона скажет: «Так они же сами первые и нарушили!». Хотя все это уже опроверг и СЦКК ДНР, объяснив, что были какие-то подрывы, которые и были зафиксированы как обстрелы.

То есть, это — вполне ожидаемое поведение украинской стороны. Она никогда не вела себя честно, и никогда не придерживалась достигнутых ранее договоренностей.

Я думаю, что пока ВС Украины не будут получать заслуженное наказание, никакие перемирия работать не будут.

