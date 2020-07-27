Экс-участник дуэта «Непара» ответил на обвинения партнерши

Москва, 27 июля. Экс-участник дуэта «Непара» Александр Шоуа ответил на обвинения Виктории Талышинской о многолетних унижениях с его стороны.

В беседе с корреспондентом «Пятого канала» исполнитель кратко высказался на эту тему.

«Я это комментировать не буду, она глупая женщина — вот и все», — сказал он.

Напомним, экс-участница дуэта «Непара» Виктория Талышинская спустя год после распада творческого союза с Александром Шоуа рассказала, каким унижениям подвергалась во время их 17-летнего сотрудничества. Группа «Непара» распалась летом 2019 года.

Как отмечает Талышинская, в дуэте она постоянно подвергалась оскорблениям и унижениям. По словам певицы, Шоуа уволил 10 человек, которые были ей дороги. Тем не менее, несмотря на разногласия, исполнительница говорит, что вспоминает с благодарностью времена дуэта, в котором она «прожила половину жизни».

Ранее сообщалось, что Шоуа выкупил права на название коллектива и все его песни. Певец получил права на бренд и все песни группы всего за 10 тысяч рублей. Как отметил он, Виктория Талышинская «ни к одной композиции не приложила руку».