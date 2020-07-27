Онколог рассказала, кому противопоказан картофель

Москва, 27 июля. Специалист в области онкологии, врач-проктолог Елена Смирнова рассказала своим подписчикам в соцсетях, кому и по какой причине нельзя есть картофель, а также пояснила о его пользе здоровым людям. Оказывается, продукт опасен для диабетиков.

Картофель, безусловно, очень полезный овощ, который может вырастить на своем огороде каждый. Корнеплод улучшает работу пищеварительной системы, к тому же он богат витаминами. Есть картофель можно, убеждена Смирнова, главное не злоупотреблять и не готовить продукт на ужин – он очень калориен. Тем не менее, в кожуре овоща много клетчатки, улучшающей работу пищевода.

В состав картофеля входит большое количество полезных микроэлементов, а также витамины С и В. Минеральный состав овоща изобилует магнием, натрием, фосфором, кальцием, цинком, железом и другими веществами. Причем калия в картошке едва ли не больше, чем в бананах и грибах. Специалист отмечает, что калий полезен для здорового функционирования сердца.

Но есть категория людей, которым картофель противопоказан. В первую очередь, это диабетики. Также, от высокой калорийности овоща могут пострадать люди с ожирением. Но даже этот продукт можно приготовить так, чтобы максимально снизить вред фигуре.

«Меньше всего калорий у картофеля, сваренного в мундире — 66 ккал на 100 граммов. Отварной без кожуры дает 75 ккал, запеченный в кожуре — 80 ккал, жареный — почти 200 ккал», — рассказала Смирнова.

Недавно диетолог рассказала, какие неочевидные продукты могут повышать уровень сахара в крови и вредить здоровью страдающих диабетом. Среди них, названы, помимо прочего, молоко, колбасы и блюда с трансжирами.