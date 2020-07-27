Порнозвезда рассказала о приставаниях Аршавина перед сорвавшимся групповым сексом

Москва, 27 июля. Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор, которую зовут Любовь Бушуева, решила поделиться подробностями встречи в Геленджике с российским футболистом Андреем Аршавиным. Они оба потом «прославились» после того, как порноактриса рассказала о сорвавшемся групповом сексе.

Знакомство произошло в местном ресторане. По словам актрисы, разговор велся весьма откровенный, футболист прямо там погладил ее грудь, а потом «разошелся» еще больше. Лола Тейлор подчеркнула, что она была не против такого поведения Аршавина.

Затем актриса предложила вместе фотографироваться, на что спортсмен ответил категорическим отказом.

«Мы сидели за столом, я предложила: «Давай фоткаться!» Он — на попятную. Я ему говорю: «Я, между прочим, тоже не последний человек в стране!» Сказала ему, что я порнозвезда. Его завел этот факт. После этого он стал вести себя более раскованно, трогать за разные части тела», — поделилась подробностями девушка.

Затем все отправились в гостиничный номер, но там ничего не произошло.

Актриса вовсе не жалеет, что веселое времяпрепровождение сорвалось. Она подчеркнула, что раз он отказался фотографироваться, почему она должна вступать с ним в интимные отношения. Тейлор заверила, что совместное фото не стала бы выкладывать в соцсетях.

Напомним, что ранее актриса, которая является еще и художницей, отказалась рисовать портрет Андрея Аршавина.