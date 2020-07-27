Ребенок и собака журналистки из США залезли в кадр во время эфира

Москва, 27 июля. Американская журналистка Мария Гессен давала в прямом эфире комментарий телеканалу MSNBC, когда в кадр залез ее ребенок, а затем и собака. Несмотря на это, женщина продолжила разговор с ведущим, не обратив внимание на инцидент.

Во время эфира режиссер трансляции включил камеру Гессен. В этот момент за ее спиной по лестнице спустилась собака, а вслед за ней и младший сын журналистки. Мальчик не растерялся, жестом поприветствовав телезрителей. Вскоре неладное заметила его старшая сестра, которая за руку выдернула брата из кадра.

Примечательно, что Гессен совершенно никак не отреагировала на происходящее, спокойно продолжая беседу в эфире. Пользователи Сети отметили не только курьезность момента, но и профессионализм журналистки. При этом часть юзеров посчитала, что ее старшая дочь должна быть бдительней и лучше присматривать за братом.

Ранее похожая история случилась с российской телеведущей Ксенией Собчак. Ее прямой эфир с коллегой Владимиром Соловьевым прервал сын Платон. Мальчик настойчиво просил мать прийти в гостиную и посмотреть вместе с ним концерт. Соловьева ситуация не смутила, он поздоровался с Платоном, назвав его красавичком.