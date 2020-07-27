Зоозащитники добьются запрета на употребление животных в пищу в России

Санкт-Петербург, 27 июля. Зоозащитное движение России и других стран ставит своей целью запрет на употребление человеком в пищу животных. Об этом в эфире Медиацентра «Патриот» заявила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

«Цель международного зоозащитного движения — да, она такая: убрать животных вообще из индустрии. Для нашего, российского, зоозащитного движения это еще очень далеко, на нашем веку это вряд ли произойдет, но движемся мы в этом направлении», — сказала она.

Среди ближайших целей движения, по словам зоозащитницы, добиться законодательного закрепления наказания за сам факт жестокого обращения с животными.

«245-я статья УК РФ (жестокое обращение с животными) у нас совершенно не работает. Очень сложно доказать умысел при убийстве животного или садистские наклонности. Если будем стремиться наказывать за признаки, мы никогда не привлечем к ответственности виновного. Наказывать необходимо за сам факт жестокого отношения», — настаивает она.

Кроме этого, зоозащитники настаивают на введении административного наказания за недобросовестное отношение к животным.

«Мы вообще против такого отношения к животным, когда к ним относятся как к декору или аксессуару, или развлечению. Поэтому мы выступаем за запрет цирков и дельфинариев, когда животных используют в индустрии развлечения», — пояснила директор Фонда защиты городских животных.

Все эти неправильные привычки российского общества зоозащитники намерены искоренять. Единственное исключение — зоопарки.

«Показ животных как развлечение для зоопарков является побочной сферой деятельности. Здесь животные изучаются, поэтому мы не против зоопарков», — отметила Дмитриева.

Но лучше это делать вдали от человеческих глаз, поэтому зоозащитница предлагает перенести Московский зоопарк с Пресни в Новую Москву, переформатировав его в ландшафтный парк.