Главные новости 27 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 27 июля.

Пенсионеры, имеющие значительный стаж работы, могут досрочно выйти на пенсию. В ПФР рассказали, как пенсионерам с большим стажем получить льготу от государства.

Выплату в размере от 4 до 24 тысяч рублей сможет получить определенная категория пенсионеров. Отдельная категория пенсионеров получит выплату до 24 тысяч рублей.

В предстоящем месяце отдельные категории россиян могут рассчитывать на получение пособия размером до 6 тысяч рублей. Россияне в августе получат новое пособие до 6 тысяч рублей.

Сатановский назвал «очень хорошей летающей штукой» российские гиперзвуковые ракеты. Сатановский рассказал о главном страхе США перед Россией.

Военный эксперт, журналист Игорь Коротченко рассказал, как прекратить пагубное влияние США на производство в России. Военный эксперт Коротченко назвал способ нанести ущерб экономике США.

Этим летом в России появились новые пособия, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Россияне получат дополнительные выплаты летом и осенью.

Актриса Оливия де Хэвилленд, которая приняла участие в фильме «Унесенные ветром», скончалась на 105-м году жизни. Скончалась последняя актриса из «Унесенных ветром».

В ближайшие три дня в ряде регионов России ожидается опасное ультрафиолетовое излучение. Вильфанд предупредил Россиян о предстоящем «опасном солнце».

Катя Лель удивила поклонников своим поразительным сходством с Любовью Успенской. Фанаты сравнили Катю Лель с 66-летней Успенской.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных изменениях в жизни граждан страны с 1 августа 2020 года. Изменения в жизни россиян с 1 августа: рост пенсий, выплата пособий, повышение цен на газ.