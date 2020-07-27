Онищенко отреагировал на заявление главы ВОЗ об усилении пандемии коронавируса

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко отреагировал на заявление главы Всемирной организации здравоохранения об усилении пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19. Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в мире за последние шесть недель практически удвоилось и превышает 16 миллионов человек. Согласно последним данным, смертность от COVID-19 в мире уже почти достигла 650 тысяч человек.

Комментируя заявление главы ВОЗ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отметил, что, несмотря на значительное число новых случаев заражения, количество выздоровевших превышает количество заболевших, что является хорошим показателем.

«Да, говорить о завершении пандемии пока рано, кроме того, нужно иметь в виду, что в разных странах ситуация различается достаточно резко», — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом, напомнил парламентарий, COVID-19 гораздо менее заразен, чем грипп, что является обнадеживающим фактором при прогнозировании дальнейшего распространения коронавируса.

«Напомню, за чистых восемь месяцев, начиная с декабря прошлого года [когда была зафиксирована вспышка в Китае], на сегодня в мире всего 16,3 млн официально подтвержденных случаев заражения, что для острого респираторного заболевания не так уж много», — отметил собеседник ФАН.

Однако, если, например, в Китае, откуда началась эпидемия, ситуация находится под жестким контролем, в других густонаселенных регионах пандемия развивается катастрофическими темпами, отметил Онищенко.

«Нужно обратить самое пристальное внимание на такую страну, как Индия, где ситуация крайне серьезная, учитывая, что в этой стране почти полуторамиллиардное население. Нужно также учитывать национальные особенности Индии. Есть все основания считать, что местные власти там не полностью владеют ситуацией по коронавирусу, а это очень серьезно. И даже если другие страны используют все ресурсы ВОЗ для помощи Индии, не факт, что это даст соответствующий эффект», — подчеркнул депутат ГД.

В этих условиях Россия должна быть готова во всеоружии встретить возможную новую волну эпидемии осенью; меры должны быть направлены на то, чтобы максимально уберечь граждан, но при этом не обрушить экономику, считает депутат Госдумы.

«Нам надо готовиться к осени, а для этого необходимо своевременно прививать граждан от гриппа. Что касается COVID-19, то, напомню: мы уже имеем диагностическую базу, у нас есть опыт купирования вспышек, есть опыт лечения коронавирусной инфекции. В совокупности эти факторы помогут нам обеспечить адекватную реакцию на этот вызов и при этом создать условия для нормального функционирования экономики», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее во вьетнамском Дананге была зафиксирована вспышка COVID-19; как отмечают местные власти, выявленный там вирус более активен и опасен. Из города проводится экстренная эвакуация более 80 тысяч туристов. Есть ли среди них россияне, пока неизвестно: Вьетнам не значится в списке стран, с которыми возобновляется авиасообщение.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.