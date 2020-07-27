Названы неочевидные продукты, которые ухудшают здоровье при диабете

Москва, 27 июля. Диабетики тщательно следят за своим рационом из-за специфики заболевания. Существуют некоторые неочевидные продукты, способные ухудшать течение хронической болезни. Диетолог Елена Соломатина перечислила некоторые такие блюда.

Оказывается, пациентам с диагностированным диабетом нужно опасаться не только выпечки, десертов и сладостей во избежание повышения сахара в крови. Способствовать усугублению заболевания могут, к примеру, колбасы.

«Например, диабетикам нельзя есть колбасы, сосиски, сардельки — в них добавляют крахмал, кроме того, они содержат много холестерина», — рассказывает Соломатина.

Сосуды серьезно страдают при злоупотреблении трансжирами. Оказывается, эти вещества очень опасны и при диабете, поскольку негативно сказываются в целом на функционировании организма. При этом трансжиры могут быть даже в молоке. Помимо перечисленных продуктов опасными для диабетиков считаются, как ни странно, диабетические хлебцы и фитнес-батончики. В состав этих продуктов могут входит ингредиенты, повышающие уровень сахара в крови больных.

«Если внимательно изучить этикетку, то часто можно заметить на первом месте в составе, например, муку высшего сорта, запрещенную диабетикам, сахар, сироп, патоку», — рассказывает диетолог Соломатина.

Ранее специалист в области здорового питания рассказала, сколько гамбургеров можно есть в месяц здоровым людям, чтобы при этом не навредить здоровью и фигуре. Также диетолог подчеркнула, что листовые гамбургеры не менее калорийны, чем обычные, а самый полезный гамбургер — приготовленный своими руками.