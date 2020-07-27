Сможет ли новое ужесточение ответственности за проведение нелегальных техосмотров в России как-то навести порядок в этой сфере? Я думаю, не сможет.

Этот закон разрабатывался не нашим думским комитетом, за него отвечал комитет по транспорту и строительству. В процессе подготовки они исключили из проекта, на мой взгляд, весьма важный пункт — видеофиксацию самого процесса техосмотра. По мнению разработчиков, это потребовало бы серьезных затрат: тут и фиксация, и хранение данных, и дополнительные сотрудники… Для бизнеса это было бы серьезным обременением, и стоимость проведения техосмотра возросла бы в разы.

В проекте закона осталось фотографирование, но это мало что решает. Ведь в советское время уже был подобный опыт, когда машина с «блатными» номерами заезжала на «яму»: открывала капот, фотографировался автомобиль, его номер, то есть создавалась видимость осмотра, а владелец получал заветный талончик, не пройдя всех этапов. Вот и это, скажем так, «новшество» серьезно ситуацию не изменит.

Что касается введения уголовной и административной ответственности, то, возможно, официальные станции техосмотра действительно будут опасаться вбивать в базу данных информацию об автомобиле, который не прошел осмотр. Но ведь это лишь надводная часть айсберга!

Сейчас Интернет пестрит предложениями о доставке на дом карты прохождения диагностического контроля, а в довесок ушлые люди предлагают еще и ОСАГО оформить, причем гораздо дешевле официальной стоимости. Данные вашей машины регистрируются на несуществующий автомобиль и вносятся в бланк полиса при помощи фоторедактора. Могут даже оформить ваш мощный автомобиль, допустим, под видом трактора, и при этом вам не надо будет платить от 20 тысяч и выше. Все это обойдется рублей в 700, если я не ошибаюсь. При этом любая проверка покажет верность данных, внесенных мошенниками.

Вот таким образом от реальной стоимости ОСАГО уходит огромное число автовладельцев. По некоторым подсчетам, по стране ходит уже не менее 1,5 миллионов фальшивых полисов.

Я многократно говорил (но при этом так и не был услышан), что есть очень простой способ решить все эти проблемы. Необходимо запретить так называемые «оффлайновые» проверки и оформление страховых полисов. Достаточно использовать специализированные программы.

Причем не надо ничего выдумывать. В Ижевске группой программистов, которые сертифицированы МВД и ФСБ, разработана программа, позволяющая сотрудникам ГИБДД отслеживать все данные по конкретному автомобилю. Всю «бухгалтерию», в том числе постановку на учет, любые проверки и штрафы, эта программа позволяет отслеживать в онлайн-режиме.

При этом программа дает возможность распечатать диагностическую карту проверки технического состояния автомобиля только тогда, когда он пройдет все пункты техосмотра, то есть проверку выхлопных газов, тормозов, осветительных приборов и так далее. Только после этого страховой агент сможет оформить полис ОСАГО.

Программу даже протестировали в нескольких регионах РФ, и все участники дали ей очень высокую оценку. Разработчики готовы были установить ее во всех субъектах федерации. Со всеми расходами в рамках страны это обошлось бы примерно в 40 миллионов. Но от программы отказались, и я поясню почему. Несколько лет назад МВД было отпущено почти 2,5 миллиарда рублей на автоматизацию, создание цифровой базы — и эти деньги просто «испарились».

Словом, чтобы решить проблему нелегальных техосмотров, надо отстранить от этой процедуры страховщиков. Сегодня разрешения на проведение ТО выдаются даже без проверки компаний, подающих соответствующие заявки. Были случаи, когда не то, что оборудования — у таких кандидатов, кроме ручки, вообще ничего не было!

Российский союз автостраховщиков — это не та организация, которая должна заниматься регулированием техосмотров. Но этот главный вопрос по-прежнему не решен.