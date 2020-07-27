Сухие волосы: что делать? 7 способов реанимировать локоны в домашних условиях

Почему волосы стали тонкими и безжизненными? Можно ли вернуть им прежний вид? Что делать, если волосы сухие? Предлагаем семь простых способов, которые помогут восстановить волосы без профессиональных средств.

Сухость волос может возникнуть в любом возрасте. Она развивается, когда волоски теряют способность удерживать и запечатывать внутри влагу. Причина тому — повреждение их поверхностного слоя. Он истончается или покрывается микроскопическими трещинами, из-за чего разрушается внутренний волосяной стержень. Волоски становятся тусклыми, ломкими, непослушными. И если не решать проблему, состояние прически лишь усугубится.

Причины сухости волос

Повреждать структуру волосков могут внешние факторы, неправильный уход или состояние здоровья. Сухость прядей вызывают:

слишком жаркий и сухой воздух на улице, в помещении;

контакт с соленой или хлорированной водой;

долгие прогулки под солнцем.

Неправильный уход тоже наносит вред. Внешний защитный слой волосков повреждается, если вы:

часто моете голову — каждый день и через день;

используете жесткие шампуни и бальзамы;

регулярно делаете химическую завивку, окрашиваете или осветляете пряди;

часто пользуетесь феном;

используете электрические щипцы, утюжок, термобигуди.

Как правило, проблемы с шевелюрой возникают из-за неправильного ухода, но могут служить и симптомом некоторых заболеваний. Например, гипотиреоза — болезни щитовидной железы. Или анорексии, которая развивается на фоне стремления похудеть любой ценой. Если вы пытаетесь восстановить пряди, но ничего не получается, стоит проконсультироваться с врачом.

Что делать, если волосы сухие

Изменить уход обычно достаточно для восстановления внешнего вида и структуры волосков. Вот 7 простых способов сделать это без помощи специалистов.

1. Не мойте голову слишком часто. Кожа головы вырабатывает естественную жировую смазку, называемую кожным салом. Она тонким слоем покрывает саму кожу, защищая ее от сухости, и волосяные стержни, придавая им блеск и защищая от обезвоживания. Шампуни смывают эту смазку, оставляя кожу и волоски беззащитными. Если мыть голову каждый день, кожа не успевает вырабатывать достаточно смазки, что быстро оборачивается появлением перхоти, избыточной жирностью волос и их сухостью. Старайтесь мыть голову реже — один-два раза в неделю.

2. Используйте натуральные масла. Оливковое, кокосовое, миндальное масла — это средства для реанимации поврежденных волосков. Они запечатывают влагу внутри волосяных стержней и помогают им восстанавливаться. Наносите масло на волосы от корней до кончиков за час до купания. После этого тщательно промывайте голову.

3. Выбирайте подходящий шампунь. Шампуни для жирных волос не подходят для сухих. Они более агрессивно смывают жировую смазку с волосков, тем самым ухудшают их состояние. Средства для сухих волос действуют деликатно, и, если ваши локоны повреждены, необходимо выбирать щадящие средства ухода.

4. Используйте увлажняющие, термозащитные средства. Защитные несмываемые спреи помогают восстановить локоны. Они формируют на поверхности волосяных стержней невидимую пленку, которая удерживает внутри влагу. Используйте их после каждого мытья головы.

5. Избегайте химических процедур. Химическая завивка разрушает структуру волосков, что и делает их вьющимися. Окрашивание не столь агрессивно, но тоже негативно влияет на локоны. Старайтесь прибегать к этим процедурам реже: к окрашиванию не чаще одного раза в 8-10 недель, а от завивки и вовсе стоит отказаться. При выборе краски ориентируйтесь на цвет, близкий к вашему натуральному, и берите самый темный тон. Осветляющие процедуры разрушают структуру волосков и приводят к их сухости.

6. Используйте фен как можно реже. Позволяйте прядям высыхать самим, без подручных средств. А если без укладки не обойтись, держите фен на расстоянии не менее 15 см от головы и выбирайте самый холодный поток воздуха. Укладка холодным воздухом занимает больше времени, но шевелюре почти не вредит.

7. Избегайте способов укладки, требующих нагрева. Плоские щипцы и утюжки буквально сжигают волосяной стержень, повреждая его верхний защитный слой. Точно так же действуют термобигуди, плойки. Чтобы получить волнистые волосы без вреда для их здоровья, накручивайте влажные пряди на обычные бигуди на ночь. А на утро закрепляйте завитки лаком для волос.

Летом во время отдыха на море старайтесь защищать пряди от горячего воздуха и соленой воды. Надевайте шляпу, когда загораете на берегу. А отправляясь купаться, наденьте плавательную шапочку. Вид она создает, конечно, не такой эффектный, как распущенные локоны, небрежно раскинутые по плечам. Но зато после отпуска на море реанимировать волосы не придется.