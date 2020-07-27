В МЧС прокомментировали пожар в СИЗО №6

Москва, 27 июля. В московском следственном изоляторе №6 произошел пожар. В пресс-службе МЧС корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили, что очаг возгорания находится в повальном помещении четырехэтажного здания.

«Около 600 человек были эвакуированы в соседние корпуса. Очаг возгорания предварительно обнаружен в одном из подвальных помещений. Площадь возгорания пока уточняется. Сейчас ждем локализации с минуты на минуту», — сказал собеседник ФАН.

По данным ФСИН, всего было эвакуировано 850 человек.