Луческу ушел с поста тренера киевского «Динамо» спустя 4 дня после назначения

Киев, 27 июля. Тренер Мирча Луческу на минувшей неделе возглавил футбольный клуб Киева «Динамо». Пробыв в должности всего четыре дня с момента назначения, он ушел в отставку.

Причиной, как пишет румынское СМИ Gazeta Sporturilor, послужило жесткое недовольство фанатов новым наставником клуба.

«Я не могу мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с «Динамо», — прокомментировал тренер.

Луческу подчеркнул, что он никогда не боялся вызовов. Тренер напомнил, что работал с двумя командами-соперниками в Турции, потом в такой же ситуации оказался в Румынии, когда тренировал две бухарестские команды. Несмотря на жесткое клубное противостояние, болельщики встречали Луческу с надеждой.

Фанаты киевского «Динамо» — совершенно другое дело. Они, по мнению наставника, действуют против своей же команды. Тренер подчеркнул, что ему было бы интересно работать с этой командой, финансовый вопрос в контракте — это последнее, что его волнует.