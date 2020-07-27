Минфин предупредил россиян о повышении цен на шампанское

Москва, 27 июля. Минфин РФ предложил увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте приказа уточняется, что предлагается повысить с 1 января следующего года стоимость шампанского с 164 рублей до 169 рублей за 0,75 литра, отмечает «ФедералПресс».

«Установить: цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского), в размере 169 рублей за 0,75 л готовой продукции», — указано в документе.

Также в нем содержится инициатива о повышении минимальной отпускной цены за 0,75 литра игристого вина с завода-производителя с 115 рублей до 118 рублей, а оптовой — с 133 рублей до 137 рублей. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Министерство финансов РФ ранее выступило с инициативой увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на некоторые виды спиртного. Речь идет об алкогольных напитках, крепость которых превышает 28 градусов. Согласно документу, бутылка коньяка может подорожать на 3% — с 433 до 446 рублей. На 3,5% может вырасти цена бутылки водки объемом 0,5 литра — с 230 до 238 рублей.