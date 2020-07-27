Диетолог назвала разрешенное количество гамбургеров в месяц

Москва, 27 июля. Гамбургер — одно из любимейших блюд уличной кухни как в США, так и в России. Ходит много разговоров о том, что именно эта быстрая и жирная еда стала причиной высокого процента ожирения в Америке, однако диетологи не запрещают блюдо полностью. По мнению специалиста в области здорового питания Антонины Стародубцевой, гамбургеры можно есть даже тем, кто следит за фигурой, но не больше двух раз в месяц.

Здоровый человек, контролирующий свое питание, может побаловать себя гамбургером, однако лучше всего, если это блюдо будет приготовлено дома и с большим количеством овощей. При этом диетолог отмечает, что гамбургер, приготовленный без булочки, а с листьями салата, ненамного полезнее обычного бургера в вопросе калорийности.

«Такой бургер, как правило, содержит около 20 г. белков, 20 г. жиров, 5–10 г. углеводов (что понятно, так как в нем нет булочки) и тянет на 250–300 калорий, но, к сожалению, насыщенных жиров в нем так же много, как и в классическом», — рассказывает Антонина Стародубцева.

Калорийность гамбургера сильно зависит от его размеров и состава, а не от подвида. При этом от типичной закуски к такому блюду диетолог советует отказаться. Речь идет о картошке фри, различных соусах и сладких напитках. К тому же лучше всего такой продукт готовить дома и самостоятельно. Так потребитель будет точно знать, какие ингредиенты входят в состав гамбургера, и его калорийность.

Для булочек медик советует использовать цельнозерновую муку или заменить их на хлебцы. Котлета должна быть из нежирного или соевого мяса, также в блюдо стоит добавить побольше овощей. Соус можно заменить на лимонный сок или нежирный йогурт.