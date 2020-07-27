Малькевич положительно оценил новые меры в отношении СМИ – иностранных агентов

Москва, 27 июля. Дополнительные меры в отношении зарубежных СМИ и изданий, выполняющих функцию иностранного агента, давно назрели. Такую точку зрения в своем Telegram-канале высказал член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Теперь СМИ должны будут под заголовком указывать, что источник информации признан иностранным агентом. Аналогичным образом будут маркироваться видеоролики и аудиофайлы.

Малькевич подчеркнул, что неоднократно предлагал ввести аналогичные меры.

«Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, в июне распространяли материалы фактически агитационного характера без соответствующей маркировки, публиковали фейки с целью влияния на свободу волеизъявления граждан», — пояснил общественник.

По словам Малькевича, именно поэтому, он требовал специального обозначения для изданий — иноагентов.

Глава ФЗНЦ также напомнил, что среди СМИ иностранными агентами в России признаны телеканал «Настоящее время», радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также его дочерние проекты «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Север.Реалии», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» и «Фактограф».