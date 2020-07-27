Пекин, 27 июля. Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля. Взлет был совершен с воды.

Тестирование проводилось в Желтом море недалеко от города Циндао. Воздушное судно стартовало с воды, провело в воздухе около получаса, а затем приземлилось уже на аэродроме.

Отметим, что самолет уже взлетал с водной поверхности, но тогда это было водохранилище. Сейчас же после «морского взлета» специалисты проведут исследования, чтобы выяснить степень влияния агрессивной среды на детали воздушного судна.

Согласно характеристикам, AG600 сможет взять на борт почти 50 пассажиров и более 10 тонн воды. Учитывая высокую степень безопасности и маневренности, скоростные особенности, самолет может быть использован для проведения спасательных операций или тушения лесных пожаров.