Давид Манукян признался, что хочет детей от Ольги Бузовой

Москва, 27 июля. Блогер и певец Давид Манукян опубликовал трогательное видео с маленькой девочкой, которая напросилась к нему в машину.

Милый ребенок растрогал подписчиков артиста, а сам Дава задался почти философским вопросом: как после такого не хотеть детей? Фолловеры считают, что это был тонкий намек для девушки блогера певицы и телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. С точки зрения неокторых фанатов, таким образом признался, что хочет от нее детей.

«Это моя дочь? Как после этого можно не хотеть детей? Она такая сладкая, попросила меня покатать на тачке, я не смог ей отказать, просто посмотрите, какие у нее искренние глазки», — подписал публикацию артист.

«Какая девочка», — тут же отреагировала Ольга Бузова.

На видео маленькая девочка пытается открыть дверцу авто Давы, будто напрашиваясь внутрь. Блогер предложил девочке покататься, и она тут же согласилась, охотно запрыгивая в салон, и явно чувствуя себя здесь как дома. Манукян в шутку спросил, умеет ли малышка водить машину, и та недолго думая ответила утвердительно. Подписчики считают, что милее ролика на страничке Давы еще не появлялось.

«Дава, когда будет свадьба с Олей? У вас будут красивые детки», — вопрошают фолловеры. «Ждем ваших прекрасных детишек с Олей», — говорит подписчик. «Такая милая. Ты будешь хорошим отцом», — убежден комментатор. «У Давы есть дочь?» — удивляются фанаты.

Не так давно певица Анна Седокова сообщила, что выходит замуж за своего бойфренда Яниса Тимму. Молодой человек сделал артистке красивое предложение на белоснежной яхте, выйдя к ней с охапкой роз. Девушка также рассказала, что не исключает рождения ребенка в этом браке. Напомним, что у Седоковой уже есть трое детей от предыдущих отношений.