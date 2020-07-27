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Валуев предложил Родченкову подрабатывать на гаданиях или делать прогноз погоды

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Валуев предложил Родченкову подрабатывать на гаданиях или делать прогноз погоды

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков — это «сбитый летчик», чья информационная повестка давно исчерпана. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил экс-чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Николай Валуев.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью «беглеца», в котором тот заявил, что Россию следует полностью отстранить от участия в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. По его словам, РФ «ничему не научилась».

«Те же самые сотрудники, которые подделывали и подменяли пробы во время Игр в Сочи в 2014 году, занимались подделкой документации и сейчас. Это последовательная фальсификация, которой они занимаются день за днем», — сказал Родченков с завернутым вокруг лица шарфом.

Валуев поразился осведомленности «беглеца» о происходящих в российском спорте событиях и предложил ему подрабатывать на гаданиях.

«Он что, ясновидящий? — усмехнулся парламентарий. — Тогда пускай идет прогнозы погоды делать на телевидение — там таких не хватает. Как он, сидя в США, может обладать достоверной информацией о том, что говорит?»

По словам депутата, если на момент отъезда Родченкова в Штаты ложь, которую он говорил, и могла хоть кого-то обмануть, то теперь весь мир над ней только посмеется.

Валуев предложил Родченкову подрабатывать на гаданиях или делать прогноз погоды

«Похоже, что американцы собираются доставать его из нафталина перед каждой Олимпиадой, чтобы он говорил гадости про нашу страну, — считает собеседник ФАН. — Вы подождите, нам еще опять покажут российских легкоатлетов, которые сбежали в Германию (или куда они там уехали) и рассказывали про наш спорт чудовищные вещи».

Валуев убежден, что и они, и сам Родченков получили за свои услуги врагам России свои «30 серебренников» — и, по всей видимости, уже успели их потратить.

«Если это так, то вероятность того, что они выскажут в преддверии Олимпиады еще что-нибудь из той же оперы, крайне велика», — посмеялся парламентарий.

Напомним, ранее Родченков выпустил книгу «Как я развалил секретную допинг-империю Путина», в которой углубился в историю и раскрыл «истинные» причины бойкота летних Олимпийских Игр 1984 года в США Советским Союзом: по его мнению, это было вызвано тем, что американцы не пустили в Лос-Анджелес российскую «лабораторию по производству допинга».

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