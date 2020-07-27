Валуев предложил Родченкову подрабатывать на гаданиях или делать прогноз погоды

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков — это «сбитый летчик», чья информационная повестка давно исчерпана. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил экс-чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Николай Валуев.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью «беглеца», в котором тот заявил, что Россию следует полностью отстранить от участия в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. По его словам, РФ «ничему не научилась».

«Те же самые сотрудники, которые подделывали и подменяли пробы во время Игр в Сочи в 2014 году, занимались подделкой документации и сейчас. Это последовательная фальсификация, которой они занимаются день за днем», — сказал Родченков с завернутым вокруг лица шарфом.

Валуев поразился осведомленности «беглеца» о происходящих в российском спорте событиях и предложил ему подрабатывать на гаданиях.

«Он что, ясновидящий? — усмехнулся парламентарий. — Тогда пускай идет прогнозы погоды делать на телевидение — там таких не хватает. Как он, сидя в США, может обладать достоверной информацией о том, что говорит?»

По словам депутата, если на момент отъезда Родченкова в Штаты ложь, которую он говорил, и могла хоть кого-то обмануть, то теперь весь мир над ней только посмеется.

«Похоже, что американцы собираются доставать его из нафталина перед каждой Олимпиадой, чтобы он говорил гадости про нашу страну, — считает собеседник ФАН. — Вы подождите, нам еще опять покажут российских легкоатлетов, которые сбежали в Германию (или куда они там уехали) и рассказывали про наш спорт чудовищные вещи».

Валуев убежден, что и они, и сам Родченков получили за свои услуги врагам России свои «30 серебренников» — и, по всей видимости, уже успели их потратить.

«Если это так, то вероятность того, что они выскажут в преддверии Олимпиады еще что-нибудь из той же оперы, крайне велика», — посмеялся парламентарий.

Напомним, ранее Родченков выпустил книгу «Как я развалил секретную допинг-империю Путина», в которой углубился в историю и раскрыл «истинные» причины бойкота летних Олимпийских Игр 1984 года в США Советским Союзом: по его мнению, это было вызвано тем, что американцы не пустили в Лос-Анджелес российскую «лабораторию по производству допинга».