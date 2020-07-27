Намаз в Курбан-байрам пройдет в Соборной мечети Москвы без верующих

Праздничная молитва в Курбан-байрам, 31 июля, пройдет в Соборной мечети Москвы без прихожан — верующие смогут увидеть проповедь в онлайн-режиме. Об этом рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) является одним из главных праздников мусульман. В этом году его начало приходится на 31 июля — празднование длится три дня. В Курбан-байрам проводится обряд жертвоприношения животного: барана, быка или верблюда.

В этом году празднование Курбан-байрама в Москве пройдет по новым правилам из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Мы понимаем, что сегодня есть опасность, и мы пока приняли решение, что в Москве, в Соборной мечети, [празднование] будет в формате онлайна. Так же будет и в московском регионе в целом. Мы призываем наших верующих именно в формате онлайн присоединиться к праздничной проповеди и дома совершить молитву», — сказал Рушан Аббясов в комментарии ФАН.

На вопрос корреспондента агентства, будут ли допускать на праздничную молитву верующих, муфтий ответил отрицательно.

«Нет. Там будут только имамы и служащие мечети», — сказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России.

Провести обряд жертвоприношения животного верующие смогут в течение трех праздничных дней: с 31 июля по 3 августа.

«Касательно обряда жертвоприношения. Это можно будет сделать уже непосредственно в течение трех праздничных дней: начиная с пятницы, после праздничной молитвы, и заканчивая понедельником — до захода солнца. Для наших верующих есть все необходимые условия. В Москве и московском регионе есть специальные бойни, где в специально отведенных местах проводится обряд жертвоприношения», — сказал Рушан Аббясов.

Он добавил, что верующие, которые не могут покинуть свои дома или которым рекомендовано воздержаться от посещения массовых мероприятий, могут заказать мясо жертвенного животного. Муфтий Аббясов объяснил, как проходит обряд.

«От имени человека совершают забой, и в один из дней привозят мясо. По мусульманской традиции это мясо нужно разделить на три части: одну из них раздать в пользу нуждающихся, второй — угостить родных и близких, а третья остается домочадцам», — рассказал священнослужитель.

Аббясов добавил, что в регионах, с учетом сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции, ДУМ на местах принимает решения по Курбан-байраму в зависимости от рекомендаций Роспотребнадзора и местных властей.