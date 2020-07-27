В Госдуме попросили Минздрав упростить оформление справки о COVID-19 для санатория

Москва, 27 июля. Зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко направила обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой дать поручение провести для врачей разъяснительную работу о порядке выдачи справки об отсутствии контакта с больными COVID-19. Документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

Костенко написала, что к ней поступают обращения от граждан в связи с проблемой получения справки или отметки в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 при отправлении в санатории. По ее словам, приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений» содержит информацию только о том, что справка может быть о наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями. При этом порядок и условия выдачи такой справки на сегодня отсутствуют.

«Также остается непонятным на основании какой и откуда полученной информации врач должен выдать эту справку: со слов обратившегося за справкой; на основании отсутствия информации об обратившемся в перечне больных COVID-19 и контактировавших с ними (при этом непонятно каким образом врач может получить доступ к таким данным). Часть граждан сообщает, что основным критерием выдачи такой справки для врача является факт наличия зарегистрированных случаев заболевания в доме гражданина, обратившегося за справкой. – отметила депутат. - Но что делать тем людям, которые в течение 14, предшествующих выдаче справки, побывали в нескольких регионах (например, неделю прожили в Москве, а неделю у себя на даче в Московской области или выезжали в недельную командировку). Таким образом, отсутствие утвержденного порядка выдачи справки об отсутствии контакта с больными COVID-19 порождает различные субъективные условия ее не получения».

Костенко подчеркнула, что в настоящее время отсутствует какое-либо нормативное обоснование для выдачи подобных справок или отметок, что вызывает большие трудности у отдыхающих для их получения. Она добавила, что, по словам ряда граждан, лечащие врачи часто отправляют своих пациентов к врачам-инфекционистам, а те, в свою очередь, направляют их обратно.

«Еще одной проблемой является проживание большинства граждан не по месту прописки: врачи отказываются выдавать таким гражданам справки по причине отсутствия данных по месту их проживания. Особенно остро данная проблема коснулась граждан, проживающих в отличных от их места прописки регионах. — написала парламентарий. — Прошу Вас дать поручение провести для врачей разъяснительную работу о порядке выдачи справки или отметки в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19, а также рассмотреть вопрос о закреплении порядка и условия их выдачи на нормативном уровне».

Отметим, ранее Наталья Костенко в беседе с ФАН рассказала о том, что лично столкнулась с оформлением справки о COVID-19 для санатория. По ее словам, «врачи в принципе не знали о таких изменениях, то есть, не была оперативно доведена информация до персонала».