В России возрождается старейший двигателестроительный завод

Москва, 27 июля. Старейший в России двигателестроительный завод «РУМО» начинает возрождаться. Несмотря на огромные долги, предприятие уже наладило выпуск новой продукции.

«РУМО» был построен в Риге еще в 1874 году, а во время Первой мировой войны его эвакуировали в Нижний Новгород. Предприятие успешно функционировало в советский период, но после распада СССР столкнулось со значительными трудностями.

К сегодняшнему дню завод подошел к черте полного разрушения, состояние банкротства тянется с 2016 года. Внешний управляющий разработал план восстановления платежеспособности, однако, по мнению кредиторов, он был направлен на ликвидацию и распродажу предприятия. В итоге по судебному решению план был изменен.

На фоне неурядиц возрождение завода продолжается, а нынешнему руководству удалось достичь ряда результатов, а в конце года должен состояться его официальный перезапуск.

Уже сейчас завод не простаивает и производит детали для компрессорных станций по заказу «Газпрома». На «РУМО» вернулись 200 работников, еще 450 будут привлечены в будущем.

Ожидается, что предприятие будет производить агрегаты для газоперекачки, генераторы и двигатели для кораблей.