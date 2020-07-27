Шепелев привел на телевидение сына Фриске

Москва, 27 июля. Экс-супруг певицы Жанны Фриске - Дмитрий Шепелев - стал ведущим семейного шоу «Ты как я» на канале ТНТ. Однажды на съемки он взял своего сына Платона, которому досталась роль зрителя. Внешность ребенка поразила присутствовавших на съемочной площадке.

Напомним, что формат новой передачи предусматривает участие знаменитостей вместе с детьми. Ведущий Дмитрий Шепелев будет в студии беседовать с участниками программы, проводить для них игры и конкурсы. Стоит отметить, что бывший муж Фриске с момента отцовства мечтал о том, чтобы вести программы более спокойного жанра.

Отметим, что Шепелев старается оградить ребенка от публичности, он даже не стал его снимать в своей передаче. Платон, который остался за кадром и ждал отца, привлек внимание членов съемочной площадки.

«Все в студии ахнули, как малыш стал похож на маму — Жанну Фриске. Чем старше становится, тем больше проступают ее черты. Даже мимика! Такой красавец растет», — прокомментировали присутствовавшие на съемочном процессе.

Напомним, что Шепелев ранее говорил о том, что пока публичность Платону не нужна, поэтому фотографиями сына он не радует подписчиков. Ведущий считает, что мальчик потом сам решит, нужна ли ему публичность или нет.