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Появилось видео последствий обстрела Израиля на границе с Ливаном

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Появилось видео последствий обстрела Израиля на границе с Ливаном

Тель-Авив, 27 июля. Неизвестные открыли в понедельник огонь по позиции израильской армии на спорной территории, расположенной между Ливаном, Сирией и Израилем, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Обстрел из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) велся на территории Мазария-Шабъа. По неподтвержденным данным, движение «Хезболла» уничтожило израильский танк.

Накануне в небе над южным Ливаном потерпел крушение израильский разведывательный беспилотник. Бейрут регулярно заявляет о вторжениях боевых самолетов и беспилотников со стороны Тель-Авива.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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