Онищенко разъяснил ситуацию с более активным и опасным вьетнамским коронавирусом

Ученый и парламентарий Геннадий Онищенко объяснил, почему на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 рекомендация посольства РФ воздержаться от поездок в центральные районы Вьетнама является разумной мерой в связи с тем, что там фиксируется новая вспышка коронавируса. В понедельник российское посольство опубликовало соответствующие рекомендации на своей странице в Facebook.

Ранее официальный ресурс Ханоя сообщил, что во вьетнамском приморском курортном городе Дананге и в ближайших провинциях зафиксирована вспышка COVID-19, источник заражения неизвестен, а заболевание вызвано новым типом вируса, ранее не встречавшимся во Вьетнаме. СМИ сообщают, что вьетнамский коронавирус может оказаться более активным и опасным, чем его разновидности, описанные ранее.

Сообщается, что власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов, приехавших на отдых в Дананг из других провинций страны. Новые группы отдыхающих, планировавших в ближайшее время отдохнуть в Дананге, перенаправляют в другие курортные зоны.

По мнению доктора медицинских наук, первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, предложенные меры являются разумными, поскольку ситуация по COVID-19 в мире остается сложной. Вместе с тем, по мнению Онищенко, в Дананге речь идет не о новом типе коронавируса, а о его новом подтипе, которых выявлено уже несколько.

«Мир слишком разнообразен, здравоохранение во всех странах разное, так что разумные ограничения правильны, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Ситуация не может быть везде одинаковой, тем не менее, природа этого вируса понятна, как и понятно, что он, к счастью, менее контагиозен, чем, например, грипп».

Что касается вьетнамского варианта COVID-19, то, скорее всего, речь идет о завозном варианте инфекции, но вряд ли можно говорить о новом типе вируса, отметил Онищенко.

«Пока нет данных, что нынешний коронавирус обладает способностью резко менять свою генетическую структуру, так, чтобы прорывать иммунный барьер. Подтипов было выявлено четыре, они и дальше будут выявляться, это неизбежно, но принципиального дрейфа COVID-19 нет, во всяком случае, таковой не выявлен. Так что посмотрим на этот вьетнамский подтип, повторю, скорее всего, это не новый тип вируса, а именно новый подтип. Поизучаем, подождем информацию от вьетнамских коллег, но паниковать раньше времени не стоит», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Россия открыла с 1 августа международное авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Вьетнам среди открытых направлений не значится. Эксперты предостерегают от слишком активного «обживания» туристами Турции, где ситуация по коронавирусу может не соответствовать официально предоставляемым сведениям.

На 27 июля в мире насчитывается более 16,3 млн официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, число погибших от COVID-19 приближается к 650 тысячам. Печальное лидерство по числу зараженных и погибших держат Соединенные Штаты, Бразилия и Индия.