Политолог опроверг утрату Россией статуса сильнейшего военного соперника США

Россия все равно останется для США реваншистской державой, которую необходимо сдерживать, считает политолог Александр Асафов.

Ранее издание Financial Times сообщило, что США перестали считать Россию главной угрозой и всецело переключились на Китай. При этом в администрации Белого дома надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию на сторону США.

Так, по данным FT, за три последних года Российская Федерация потеряла статус главного военного соперника США и теперь эту роль играет Китай. В Вашингтоне считают Китайскую Народную Республику самой большой угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции вооружения, несмотря на то что именно Москва «бросила прямой вызов западно ориентированному мировому порядку», воссоединившись с Крымом в 2014 году.

В свою очередь Пекин действует в полном соответствии с новой ролью — его угрозы и требования сопровождаются «все более воинственным тоном». При этом в некоторых кругах США рассчитывают на то, что Россия сможет объединиться с США для противостояния Китаю. На это указывает не только смена ролей, но и косвенные признаки того, что связь Москвы и Пекина не так прочна, как кажется на первый взгляд.

По мнению независимого политического аналитика Александра Асафова, информация «FT не соответствует действительности, но она является продолжением ранее прозвучавшей речи госсекретаря США Майка Помпео о противостоянии с Китаем».

«Эту речь он произнес несколько дней назад в президентской библиотеке имени Ричарда Никсона. В ней он цитировал и Никсона, и Рейгана, а также обозначил Китай как основную угрозу, сказал, что нужно создать единую коалицию демократических стран для противодействия Китаю, и добавил, что Россию можно пригласить в этот союз. Эта логика имеет продолжение, но она также имеет и объяснение: Россия останется самой серьезной военной угрозой, Россия останется реваншистской державой, которую необходимо сдерживать», — говорит эксперт.

Соответственно призывы к Москве выступить на одной стороне с США в деле политического и экономического противостояния с Китаем звучат в логике избирательной кампании президента США Дональда Трампа, поскольку внутриамериканские проблемы решения не имеют.

«Без применения силы, простым заваливанием деньгами протестующих проблему не решить, это ни к чему кроме негатива не приведет, поэтому и было принято решение сосредоточится на внешней угрозе. А этой внешней угрозой, как и в далеком 2016 году, назначен Китай. Поэтому России делаются комплименты. FT пишет о том, что статус главной военной угрозы с Москвы снят, но это неправда, иначе бы тогда были бы отменены запланированные учения Sea Breeze 2020 и ряд других. Поэтому это всего лишь риторическая фигура, которая укладывается в логику предвыборной кампании Трампа и не более того», — продолжает Александр Асафов.

В случае если бы заявления Помпео и FT были реальны, то США попытались бы вовлечь Россию в противостояние с КНР, но это поставило много других вопросов: поскольку Россия больше не является военной угрозой, тогда значит, ее оружие не представляет опасности, а значит, Вашингтон может поддержать своих лимитрофов в Прибалтике и на Украине, для того чтобы ограничить российское присутствие в регионе.

«Но это самое простое, лежащее на поверхности обстоятельство, которое доказывает, что это лишь слова. Что будет после выборов — вопрос большой. Но я думаю, что вне зависимости от того, кто победит, вне зависимости от того, какие решения будут приняты, Россия останется главной военным противником США, причем на очень долгое время. Более того, это не зависит от контекста американо-российских отношений, даже в случае потепления, это все равно останется так», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео на брифинге 23 июля сообщил, что допускает вероятность того, что Москву удастся вовлечь в противостояние с Пекином. Его заместитель Стивен Бигун ранее также заявлял, что США следует быть более гибкими и найти уязвимое место в отношениях России с Китаем. По мнению Бигуна, обе страны связывает взаимная решимость бросить вызов США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США решили «спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая».