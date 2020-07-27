Ушедшая в порно звезда Disney помогла фанату наладить интимную жизнь

Москва, 27 июля. Звезда фильмов Disney Мейтленд Уорд, ушедшая в порно, помогла одному из поклонников наладить сексуальную жизнь.

Ставшая звездой фильмов для взрослых актриса призналась, что к ней обратился один из фанатов. Он пожаловался на проблемы с женой. Как выяснилось, та не хотела экспериментов в интимной жизни. Кроме того, она сомневалась в своей сексуальности и не знала, как лучше себя вести в постели. Но ей нравились фильмы с Мейтленд Уорд. Именно поэтому супруг предложил ей посмотреть их вместе.

«Она чувствовала себя комфортно, потому что мое лицо знакомо ей по шоу Disney. Женщина смогла насладиться просмотром контента для взрослых со своим партнером и раскрыться. Она стала более уверенной и набралась смелости попробовать то, что она увидела в роликах со мной. Сейчас у них самый потрясающий секс. Обожаю такие истории», — рассказала Уорд.

Она также добавила, что не видит в порно ничего плохого. Контент для взрослых, наоборот, по мнению Уорд, помогает людям наладить интимную жизнь.

Мейтленд Уорд — американская актриса, фотомодель, косплеер и порноактриса. Она снималась в следующих фильмах: «Дерзкие и красивые», «Убийство мистера Гриффина», «Правила совместной жизни», «Вне практики», «Белые цыпочки».