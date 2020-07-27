Экс-замминистра науки обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Москва, 27 июля. Экс-замминистра науки и высшего образования России Марине Лукашевич и бывшему главе департамента ведомства Михаилу Попову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом рассказал адвокат Попова Виталий Басов.

Бывших чиновников арестовали в рамках дела о хищениях на госконтрактах более 50 миллионов рублей. В понедельник Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест Лукашевич и Попова.

«Было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — сказал Басов.

Тверской суд арестовал Лукашевич и Попова до 16 августа. Свою вину фигуранты дела не признают.

Согласно материалам дела, во время совершения преступления Лукашевич руководила «Центром развития науки», а Попов был директором Департамента управления программ и конкурсных процедур министерства образования и науки. Министерство заключило с центром ряд контрактов, а взамен, как считает следствие, получило работы, основанные на открытых источниках, плагиате и студенческих рефератах. Лукашевич в свою очередь уверяет, что разработанная модель позволила оказать качественные услуги в сфере образования.