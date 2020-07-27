Холли Берри в 53 года показала соблазнительную фигуру в купальнике

Лос-Анджелес, 27 июля. Всегда стройная и подтянутая звезда Голливуда Холли Берри не устает поражать поклонников отличной физической формой, несмотря на солидный возраст — 53 года. На днях звезда похвасталась фигурой на фото в купальнике с голой спиной.

На новом снимке звезда «Людей Икс» и «Женщины-кошки» предстала в темно-синем купальнике в обтяжку на фоне бушующих прибрежных волн. Актриса похвасталась стройными накаченными ногами и подтянутыми ягодицами. Также Берри не постеснялась оголить спину, на что не всегда осмеливаются даже более молодые женщины.

Стройность актрисе удается поддерживать регулярными физическими нагрузками. В плотном графике звезды всегда есть место на йогу и силовой фитнес. Также знаменитая женщина-кошка не пренебрегает пешими прогулками, катанием на роликах и плаванием. Постоянный спорт позволяет звезде Голливуда сохранять физическую форму даже в 53 года.

Но поклонников интересует не только секрет стройности актрисы, они задаются вопросом — кто же фотографировал Холли на берегу. В последнее время в СМИ говорят о новом возлюбленном Берри, личность которого она старается держать в тайне. По немногочисленным совместным снимкам мало что можно понять — Холли публикует лишь отдельные части тела своего тайного любовника.

На данный момент фанаты подозревают Берри в романе с ее личным тренером Питером Ли Томасом, хотя актриса и спортсмен утверждают, что они просто друзья. К сожалению, версия поклонников не похожа на правду, поскольку Питер счастливо женат — недавно супруга родила ему наследника.

С другой стороны, весной этого года Холли не раз уличали во флирте с диджеем D Nice. Артист ставил девушке любовные песни на виртуальной вечеринке, а она отвечала ему пикантными сообщениями. В то время сам диджей опровергал роман с Берри, утверждая, что «ему пока не везет». Возможно, вскоре актриса все же раскроет личность своего возлюбленного.