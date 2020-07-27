Владимир Кузьмин рассказал о старом конфликте с Пугачевой

Москва, 27 июля. Музыкант Владимир Кузьмин недавно отметил 65-й день рождения и в честь юбилея дал интервью Борису Корчевникову. Во время беседы артист рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой и старом конфликте с ней.

Исполнитель смог удивить присутствующих не только рассказами о жизни, но и изменившейся внешностью. Дело в том, что Кузьмин выбрал себе новый имидж и начал вести здоровый образ жизни, что отразилось и на его внешности. Благодаря уходу за собой знаменитости удалось омолодиться, и на сегодняшний день звезда выглядит куда младше своего возраста. Причастность к этому преображению хирургов ветеран шоу-бизнеса отрицает.

Наиболее интригующим моментом в интервью стал его рассказ об отношениях с Аллой Пугачевой. Некоторое время артисты работали вместе, после чего у них начался роман. Не обходилось и без ссор, и об одной из них Кузьмин в подробностях поведал.

Однажды Пугачева взяла долг у Ильи Резника, с которым был знаком и Кузьмин. Деньги были потрачены на покупку Кузьминым иностранного автомобиля, и спор возник, когда артист пришел возвращать их Примадонне. В тот момент Пугачева отказалась принимать деньги обратно.

«Я пошел и эту пачку денег в унитаз выкинул. Но не спустил предусмотрительно», — рассказал музыкант.

После этого звездной паре пришлось сушить купюры в ванной, однако примирение наступило достаточно быстро.

Алла Борисовна до сих пор достаточно часто привлекает внимание общественности и пользуется широкой популярностью. Как сообщалось ранее, гонорары певицы перевалили за 29 млн рублей после карантина.