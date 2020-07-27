Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с 22 апреля

Москва, 27 июля. Курс евро поднялся на 0,56% по сравнению с показателем предыдущих торгов и достиг отметки в 84,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже по состоянию на 15.07 по московскому времени.

В предыдущий раз евро стоил дороже 84 рублей 22 апреля.

В 15.15 курс евро уже поднялся до 84,08 рубля, ускорив рост до 0,63%. При этом доллар, наоборот, подешевел на 0,34% и стал стоить 71,49 рубля.

Фьючерс нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на лондонской бирже ICE вырос на 0,87% и достиг уровня 44,16 доллара за баррель. Черное золото сорта WTI улучшило позиции на 1% и торгуется на уровне 41,87 доллара за баррель.