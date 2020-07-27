Фанаты вычислили новую девушку автора шоу «Дневник хача»

Москва, 27 июля. Российский блогер Амиран Сардаров, известный по шоу «Дневник хача», старательно скрывает свою новую девушку, публикуя фотографии с возлюбленной, где не видно ее лица.

В начале июля он опубликовал кадры с романтической фотосессии. На них популярный блогер был запечатлен с эффектной брюнеткой. Поклонники начали гадать, кто же покорил сердце кумира, но выяснить эту информацию им так и не удалось. Позже фотограф из Лос-Анджелеса, который и снимал влюбленных, опубликовал еще один снимок, который и позволил вычислить личность новой девушки блогера.

На фотографии можно было разглядеть профиль возлюбленной Амирана Сардарова. Фанаты продолжили расследование и выяснили, что даму сердца блогера зовут Даша Стырова. Она украинская модель, которая уже мелькала в светских новостях. Девушка встречалась с известным актером Игорем Верником, за которого чуть не вышла замуж. Сам Сардаров эту информацию не комментирует, поэтому остается надеяться, что дедуктивные способности фанатов блогера не подвели и они оказались правы.