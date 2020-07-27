Минздрав сообщил о скором завершении второго этапа испытаний вакцины от COVID-19

Москва, 27 июля. Специалисты продолжают тестировать вакцину против коронавируса, которую создали ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. В настоящее время практически завершен второй этап клинических испытаний.

После получения итоговых данных будет поставлен вопрос о государственной регистрации вакцины, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Напомним, что ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал сроки вакцинации населения от опасной инфекции. По его словам, люди из категории риска смогут пройти вакцинацию в августе. В первую очередь, вакцинация предусмотрена для медиков, а также тех, кто чаще контактирует с заболевшими коронавирусом.

Что касается массовой вакцинации, то об этом пока данных нет, ведь нужны полные результаты клинических испытаний и последующий их анализ.