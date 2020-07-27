Экономист назвал лучшее время для покупки валюты

Москва, 27 июля. Голосование по поправкам к Конституции РФ позволило рублю укрепиться, однако в ближайшем будущем предпосылок для роста курса российской валюты не предвидится. Таким мнением поделился член президиума Столыпинского клуба и экономист Владислав Жуковский.

По словам эксперта, приток валюты во внешнеэкономической деятельности РФ постепенно сжимается, поэтому вряд ли курс опустится ниже 68 рублей за доллар.

«Я думаю, что по 68, по 70 рублей за доллар на горизонт 1,5–2 года можно смело покупать валюту», — сказал Жуковский на пресс-конференции НСН.

Ранее аналитик Петр Пушкарев сделал прогноз по курсу рубля до сентября. По его мнению, доллар в августе будет колебаться в пределах 67–74 рублей, а курс евро может превысить 85 рублей.