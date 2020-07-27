Вильфанд пояснил свои слова о «самой жаркой пятидневке» года

Последняя пятидневка июля является самым теплым периодом года для России по климатическим показателям, однако в этом году на конец месяца придется похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее СМИ со ссылкой на Вильфанда распространили сообщения, что в России приближается «самая жаркая пятидневка года». Научный руководитель Гидрометцентра пояснил свое высказывание и подчеркнул, что речь шла не о прогнозе погоды.

«Я не давал прогноза самой жаркой пятидневки. Важно понимать, что существует климат — это такой серьезный и малоизменчивый джентльмен: его характеристики рассчитываются за большой промежуток времени, за несколько десятилетий. Они рассчитываются, и оказывается, что последняя пятидневка июля — самая жаркая в году. Но это — статистика, среднее значение. А погода — дама капризная и может не соглашаться с климатом. В данном случае погода не скоординировала свои отношения с климатом», — сказал Роман Вильфанд в комментарии ФАН.

Синоптик отметил, что ближайшие три дня, с 27 по 29 июля, будут в Москве и области теплыми, а местами даже — жаркими. 30 июля столбики термометров могут находиться на уровне 23–25 градусов по Цельсию. А вот в последний день месяца придет похолодание.

«В самый последний день месяца — резкое понижение температуры: на семь-восемь градусов. Около 20 градусов температура будет. При этом 31 число — самый жаркий день по климату для Москвы, а на самом деле 31 числа температура понизится и будет ниже нормы на три градуса. Так что самая жаркая пятидневка — это не прогноз, а климатический фактор», — сказал Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра также рассказал о погоде в начале августа. В первые дни месяца, по его словам, температура воздуха продолжит понижаться. При этом, если говорить о климатических характеристиках, 31 июля и 1 августа являются самыми жаркими днями в году.

«В первые дни августа будет продолжаться небольшое понижение. Связано это с тем, что очень мощный циклон сформировался на севере, над югом Скандинавии. И по юго-западной периферии этого циклона в центре европейской России качается прохладный воздух Гренландского моря. Этот процесс будет таков, что можно уверенно говорить: последний день июля и первые три дня августа будут по температуре ниже нормы на два-три градуса», — спрогнозировал Роман Вильфанд.

Научный сотрудник добавил, что далее в августе возможно повышение температуры воздуха, однако пока это — лишь предварительный прогноз.