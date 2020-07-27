Госдума обратит внимание на попытки вмешательства в дела РФ перед выборами 13 сентября

Москва, 27 июля. Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне обратит внимание на попытки иностранного вмешательства в дела России на фоне подготовки к единому дню голосования в сентябре. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарев.

«Комиссия продолжает свою работу, и намерена обратить особое внимание на попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны в ходе подготовки к предстоящим 13 сентября региональным выборам», — сказал Пискарев.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что иностранные официальные лица и пресса пытались оказать влияние на голосование по поправкам в Конституцию РФ. Сенатор Андрей Климов считает, что после провальных попыток повлиять на голосование зарубежные государства будут прорабатывать более изощренные планы против России.

Также попытались оказать влияние на избирательный процесс в РФ НКО и СМИ, которые действуют в России и получают финансирование из-за рубежа. Федеральное агентство новостей решило оказать поддержку комиссия Госдумы и Совфеда по расследованию иностранного вмешательства в голосование по изменениям в Основной закон.